Nella maggior parte dei casi, non sono i problemi tecnici a frenare la diffusione delle energie rinnovabili e a mettere fortemente a rischio il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (Pniec). Molte tecnologie sono infatti ormai mature, come quella fotovoltaica ed eolica, ed altre ancora un po’ acerbe, come […]

