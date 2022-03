È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale europea il regolamento delegato 2022/342 della Commissione (link in basso) con i criteri di selezione dei progetti transfrontalieri nel campo delle energie rinnovabili, come previsto dal regolamento 2021/1153 che ha istituito il programma di finanziamento Connecting Europe Facility. Questo programma mette sul piatto 33 miliardi di euro complessivi per […]

