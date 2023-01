La Regione Campania ha approvato le nuove modalità di calcolo degli oneri sulle procedure di Vas, Via e valutazione di incidenza di competenza regionale. In particolare, per ogni tipologia di procedimento è stato previsto un importo fisso e uno variabile, schematizzati in alcune tabelle contenute nella delibera (vedi allegato in basso). La normativa, si spiega […]

Potrebbe interessarti anche: