Questa settimana abbiamo parlato molto delle graduatorie della prima delle sette procedure del DM 4 luglio 2020, il Fer 1. Per chi non avesse seguito, su 730 MW messi complessivamente a bando lo scorso 30 settembre, sono arrivate 880 domande per un totale di 772 MW. Le cose sono andate molto diversamente tra aste e registri. Riepilogando: […]

