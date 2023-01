Il prezzo del gas per consegna nel mese successivo in Europa è in calo di circa l’83% dai massimi di agosto, senza che il cosiddetto price cap sia ancora entrato in funzione. Peraltro non sembra neanche che i prezzi siano calati sull’aspettativa dell’entrata in vigore del tetto di prezzo il prossimo 15 febbraio. Ciò vuol […]

