Per la prima volta da sei mesi, i prezzi medi dei moduli fotovoltaici sono leggermente diminuiti. La tabella sotto, tratta dalle analisi settimanali di PV Info Link sui prezzi spot, riassume il quadro. In particolare, i prezzi medi dei moduli M6 di silicio monocristallino e tecnologia PERC sono scesi a 2,01 renminbi per watt (circa […]

