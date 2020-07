Dopo i ripetuti minimi storici registrati nel trimestre precedente, e al primo rialzo mensile da febbraio, a giugno il Pun sale a 28,01 €/MWh (+6,22 €/MWh su maggio, +28,5%), valore che risulta comunque il più basso di sempre per il mese in analisi (-20,57 €/MWh sul 2019, -42,3%). Situazione analoga per i volumi che proseguono […]

