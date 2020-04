In Spagna e Svezia ci sono i prezzi più bassi dei contratti corporate PPA (Power Purchase Agreement) per le fonti rinnovabili a livello europeo, secondo le rilevazioni di Bloomberg New Energy Finance (BNEF) riferite alla prima metà del 2020. I prezzi più competitivi per i contratti di lungo termine siglati tra operatori delle rinnovabili e […]

