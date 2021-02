Come è consuetudine riportiamo in sintesi l’indice dei prezzi dei moduli fotovoltaici di pvXchange. I dati sui prezzi sono stilati a fine mese di gennaio sul mercato europeo e riflettono l’andamento dei prezzi di tutte le principali regioni di origine dei moduli. Nella tabella vengono indicate le variazioni rispetto al mese di dicembre 2020 e […]

