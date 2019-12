Da domani entreranno in vigore le nuove norme antincendio per impianti termici superiori a 35 kW. Coinvolti anche impianti di climatizzazione di edifici e per la produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e/o vapore.

Da domani, 21 dicembre, entrano in vigore le disposizioni antincendio per gli impianti termici non domestici. In particolare le novità sono state introdotte dal DM 8 novembre 2019, allegato in basso, e si applicano – come si spiega nel documento – alla progettazione, realizzazione e esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata […]

