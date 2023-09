Scegliere tra i numerosi di modelli di pompe di calore oggi in commercio non è semplice. Diversi sono i parametri che devono essere considerati. Ad esempio, efficienza e prestazioni non sono immediatamente confrontabili, visto che questi aspetti possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo, in particolare le temperature esterne. Per molti operatori la stella […]

