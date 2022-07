Ridurre almeno del 15% i consumi di gas nel periodo da agosto 2022 a marzo 2023, con misure di risparmio energetico da applicare in tutti i settori ma focalizzate sulle industrie. È il traguardo più importante del piano Save gas for a safe winter (risparmiare gas per un inverno sicuro), presentato oggi, mercoledì 20 luglio, […]

Potrebbe interessarti anche: