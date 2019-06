L’accordo tra Holaluz e Fundeen punta a sviluppare nuovi impianti solari in tre anni con investimenti collettivi e un contratto di lungo termine per l’acquisto dell’energia prodotta.

Il crowdfunding per le energie rinnovabili prova a entrare in una nuova e più ampia dimensione, quella dei PPA (Power Purchase Agreement), contratti di lungo termine per l’acquisto di elettricità generata dai parchi eolici e solari. E lo fa in Spagna, grazie all’accordo siglato recentemente tra Holaluz e Fundeen: Holaluz è un fornitore di energia […]

Potrebbe interessarti anche: