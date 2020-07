Le mini-reti potrebbero svolgere un ruolo fondamentale nella fornitura di energia elettrica alle comunità rurali e alle imprese di zone remote, aiutando a collegare 789 milioni di persone nel mondo che ancora non hanno accesso all’elettricità. È quanto emerge dallo studio State of the Global Mini-Grids Market Report 2020, a cura della Mini-Grid Partnership (MGP), […]

