Saranno presto attivate nuove funzionalità riguardanti Scambio sul posto, fotovoltaico, Fer elettriche e Ritiro dedicato.

Con oltre 100 mila accessi e 10 mila richieste di supporto negli ultimi 30 giorni, il Portale per l’assistenza Clienti GSE – online dall’11 novembre – sembra essere diventato il principale punto di accesso per dialogare con l’azienda e trovare in maniera rapida e autonoma le risposte ai quesiti. Ne è convinto il GSE, che […]

