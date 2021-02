L’uso di pompe di calore e sistemi di riscaldamento più flessibili alimentati da eolico e fotovoltaico può essere particolarmente vantaggioso per i paesi con gravi problemi di congestione della rete come l’Olanda. Questa è la principale conclusione di un recente rapporto pubblicato dal gestore della rete olandese TenneT, in cui i suoi esperti hanno analizzato […]

