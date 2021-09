Qualcosa si muove sul fronte pompaggi: Edison ha infatti avviato l’iter autorizzativo al MiTe per un progetto da 270 MW in Basilicata, nel Comune di Pescopagano (PZ). L’opera, per completare la quale serviranno 6 anni di lavori, prevede di realizzare un bacino di valle da collegare tramite una condotta da circa 4.5 km al bacino […]

Potrebbe interessarti anche: