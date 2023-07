Il principio Do No Significant Harm (DNSH) prevede che gli interventi previsti dai Pnrr nazionali non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. Sul portale governativo del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Italia Domani, sono state pubblicate tre nuove schede tecniche e le relative check-list, da compilare nel caso di interventi finanziati dal Pnrr su energia […]

