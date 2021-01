Per quanto riguarda il Superbonus, la proroga è solo al 2022 e, in generale, per l’efficienza energetica ci sono 10 miliardi in meno rispetto alle bozze precedenti. Sul fronte delle energie rinnovabili si punta molto sull’offshore e sull’idrogeno, mentre sale lo stanziamento per la mobilità sostenibile. Questi i tratti fondamentali della nuova bozza di Piano […]

Potrebbe interessarti anche: