Accedere in modo trasparente e immediato alle informazioni sulle diverse iniziative del Pnrr, è di fondamentale importanza per velocizzare e semplificare la realizzazione dei progetti inseriti nel Piano nazionale di ripresa economica. Ecco perché sul sito del Governo dedicato al Piano “Italia Domani” è stata appena creata una nuova sezione (link in basso) dedicata a […]

Potrebbe interessarti anche: