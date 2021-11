Arrivano due nuovi tasselli per l’attuazione del Pnrr: è in Gazzetta il decreto Mef che spiega come saranno gestite le risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione del dispositivo europeo Next Generation EU, mentre al ministero della Cultura si sono individuati i componenti della Soprintendenza speciale istituita con il decreto Semplificazioni del maggio 2021 per […]

Potrebbe interessarti anche: