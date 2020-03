Il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone obiettivi di crescita delle rinnovabili che potrebbero essere già troppo timidi rispetto all’evoluzione della crisi climatica e, allo stesso tempo, sfacciatamente ostici da raggiungere, partendo dalla poca potenza installata in questi ultimi anni in Italia. Per parlare di questi temi, QualEnergia.it ha intervistato Carlo Andrea Bollino, […]

