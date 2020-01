Primi decreti “nel corso del 2020”. A giugno la valutazione di Bruxelles.

Ieri è stata pubblicata la versione finale del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, noto come PNIEC. Cosa succede adesso? Come spiegava la nota MiSE diffusa, l’attuazione del Piano sarà ora assicurata dai decreti legislativi di recepimento delle direttive europee in materia di efficienza energetica, di fonti rinnovabili e di mercati dell’elettricità e […]

Potrebbe interessarti anche: