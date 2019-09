La delega all'Energia andrà allo stesso ministro Patuanelli? Facciamo un bilancio di quel che troverà già fatto e di quanto resta da fare intervistando l'ex sottosegretario Crippa.

Dal PNIEC da ultimare, all’articolo 10 del DL Crescita da correggere, passando per la “crisi” al Gse, senza dimenticare questioni come la revisione del DM Controlli, il decreto Fer 2, le semplificazioni per i rifacimenti e altro ancora: sono molti i cantieri aperti lasciati al MiSE in materia di energia pulita. Con il sottosegretario MiSE […]

