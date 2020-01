Certificati bianchi, detrazioni fiscali, conto termico, rinnovabili termiche: una sintesi degli strumenti inclusi nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima al 2030.

Quali sono le principali misure per l’efficienza energetica previste dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) al 2030? Il governo italiano ha appena presentato la versione finale del piano, tenendo conto delle osservazioni fatte da Bruxelles sulla bozza varata un anno fa dal ministero dello Sviluppo economico; vediamo allora in sintesi che […]

