Pubblicato l’avviso in Gazzetta Ufficiale. Sessanta giorni per presentare eventuali osservazioni e proposte.

Il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC) è appena entrato in una nuova fase: sulla Gazzetta Ufficiale di sabato 3 agosto, infatti, è stato comunicato l’avvio della consultazione per la procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS). Tale procedura, si legge nel documento, comprende la Valutazione di incidenza ambientale che ha lo scopo […]

