L’Italia deve puntare con più convinzione sul ruolo delle piccole e medie imprese per de-carbonizzare il mix energetico, favorendo i progetti di generazione distribuita e l’autoconsumo collettivo.

Puntare sull’autoconsumo elettrico, sull’installazione di batterie per l’accumulo energetico, sulla condivisione dell’energia autoprodotta nell’ambito di comunità e quartieri: questa la nuova dimensione che l’Italia deve affrontare per raggiungere gli obiettivi al 2030 sulle fonti rinnovabili. Un punto centrale anche per il Centro Studi CNA (Confederazione Nazionale dell’Artigianato), che nel suo rapporto “Sistemi energetici a confronto” […]

