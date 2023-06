Per il Pniec si stanno valutando “tutte le opzioni tecnologiche in un’ottica di neutralità”, compreso il contributo delle biomasse. Mentre sui progetti del piano RepowerEU “essendo ancora in corso l’attività istruttoria, non è possibile allo stato fornire elementi di dettaglio”. Queste, in sintesi, le risposte fornite dal ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica – tramite […]

Potrebbe interessarti anche: