Novità in arrivo per le autorizzazioni ambientali in Piemonte. È stata pubblicata, infatti, sul Bollettino ufficiale della Regione del 20 luglio, la legge regionale 19 luglio 2023, n. 13 intitolata: “Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 […]

