Con il DGR n. 12-5285 del 1 luglio 2022 è stata approvata dalla Giunta Regionale la “Strategia Regionale per l’Idrogeno del Piemonte“. Il testo della Strategia regionale (allegato in basso) sarà il riferimento per le azioni e le politiche regionali sull’idrogeno, identificando priorità di policy e d’investimento. Il documento approvato tiene conto dei suggerimenti raccolti durante il […]

