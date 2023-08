Il Piano REPowerEU e le attuali revisioni della Direttiva sull’Efficienza Energetica (EED) e della Direttiva sulle Energie Rinnovabili (RED) prevedono misure ambiziose, tra le quali non bisogna dimenticare l’aumento dell’uso di energie rinnovabili e calore di scarto nei sistemi di teleriscaldamento. Per progredire verso la neutralità del carbonio e per eliminare gradualmente la dipendenza dell’Ue […]

Potrebbe interessarti anche: