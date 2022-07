La perovskite è una classe di materiali a film sottile che testata in laboratorio in combinazione con altri componenti fotovoltaici come il silicio continua a mietere record di efficienza. Ciò nonostante, dopo anni di promettenti sviluppi, la perovskite continua a rimanere confinata nella sperimentazione, senza riuscire ad assumere una dimensione commerciale. L’industrializzazione di questo materiale […]

