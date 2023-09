È in via di adozione, dopo essere stata approvata dal Parlamento Europeo lo scorso 12 settembre, la Direttiva RED III che contiene le nuove disposizioni europee per la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e modifica la Direttiva (UE) 2018/2001 (direttiva RED II), il Regolamento (UE) 2018/1999 e la Direttiva n. 98/70/CE. Gli obiettivi perseguiti dal […]

Potrebbe interessarti anche: