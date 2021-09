Si può trasformare una tettoia di un edificio residenziale in un pergolato su cui installare pannelli fotovoltaici, anche se questa tettoia era diventata abusiva per superamento della volumetria disponibile: lo si legge in una recente sentenza del Consiglio di Stato (link in basso), che ha respinto il ricorso contro una sentenza del Tar Lombardia in […]

