I Paesi europei devono rispondere al maxi piano Usa di sussidi alle industrie green, altrimenti rischiano di perdere la corsa globale agli investimenti nelle tecnologie pulite. Ne è convinto il commissario europeo per il mercato interno, il francese Thierry Breton, che in un recente discorso durante la sua visita in Spagna (martedì 10 gennaio, a […]

