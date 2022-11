La crisi energetica sta facendo emergere la penisola iberica come nuova potenza energetica europea. Spagna e Portogallo hanno il potenziale per diventare un nuovo hub energetico del continente grazie a rinnovabili forti e in espansione, una fornitura di gas affidabile dal Nord Africa, un’ottima capacità di rigassificazione e prezzi dell’elettricità più bassi rispetto al resto […]

