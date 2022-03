Ritorniamo sulla nota del MiTE in risposta ad un interpello in materia ambientale dell’assessorato della Regione Sardegna, per interpretare la norma del decreto semplificazioni n. 77/2021 che prevede la PAS, cioè la procedura autorizzativa semplificata, per gli impianti fotovoltaici fino a 10 MW da realizzare in aree industriali, produttive e commerciali o su discariche dismesse […]

