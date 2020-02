Assenza o mancata evidenza del possesso del titolo autorizzativo o del preventivo di connessione alla rete accettato in via definitiva, comunicazioni di edilizia libera senza indicazioni sull’inizio lavori successivo alla data di inserimento in posizione utile in graduatoria o con data antecedente alla pubblicazione della graduatoria, mancata trasmissione o non conformità della fideiussione provvisoria… Sono […]

Potrebbe interessarti anche: