Sul Portale Agrisolare del Gse, da oggi è accessibile la funzionalità per comunicare la fine dei lavori relativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico e degli eventuali interventi complementari, e per trasmettere la documentazione ai fini dell’erogazione del contributo. Lo annuncia il Gse agli ammessi ai finanziamenti del primo bando della misura M2C1 del Pnrr, nota come […]

