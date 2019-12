Nel 2018 la spesa per il consumo di elettricità ammonta a circa 53,5 mld di euro, +1% sul 2017. Il sistema Italia negli ultimi anni si è mostrato più efficiente rispetto ai costi di gestione e agli oneri di sistema, ma la dipendenza dalle fossili è ancora troppo elevata.

È online l’edizione aggiornata dell’appendice alla monografia “Energia elettrica, anatomia dei costi” pubblicata all’interno della collana RSEview, che riporta l’adeguamento (a fine 2018) delle principali voci di costo presenti in bolletta. Nel 2018 – riassume una nota di RSE – la spesa sostenuta dalla collettività per il consumo di energia elettrica è stimabile in circa […]

