A ottobre i prezzi del mercato elettrico in Italia hanno segnato un altro record. Per il quarto mese consecutivo, infatti, il Pun mensile ha toccato il massimo storico a 217,63 €/MWh: 174 €/MWh in più rispetto allo stesso mese del 2020 (+399,5%) e 59 €/MWh in più rispetto a settembre 2021 (+37%). A ottobre si […]

