In vigore la nuova delibera che contiene tutte le disposizioni attuative.

Con la Delibera n.1196 del primo ottobre, la Regione Toscana ha aggiornato le deliberazioni attuative della L.R. 10/2010 in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, per procedere all’unificazione delle disposizioni attuative in un unico atto deliberativo. Le disposizioni approvate si applicano ai procedimenti di competenza regionale. Novità sugli oneri Le novità più interessanti riguardano gli oneri […]

