Costi e modelli di business nel settore dell'operation and maintenance. Dalle rilevazioni dell'Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano.

Negli ultimi tre anni, i prezzi per i servizi di O&M per il fotovoltaico sono scesi di oltre il 30% e quelli per l’eolico di circa il 25%, mentre sono rimasti sostanzialmente invariati quelli dell’idroelettrico. È quanto emerge dalla rilevazioni dell’Energy & Strategy Group del Politecnico di Milano che nell’ultimo report sulle rinnovabili dedica un […]

