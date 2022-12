Una procedura concorsuale per l’approvvigionamento di elettricità tramite industrie che si rendano disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica dalla rete fino al 31 gennaio 2023. La proposta di Terna di una procedura competitiva per assegnare “un servizio di riduzione del consumo elettrico prestato da clienti finali per il tramite di carichi industriali offerti […]

Potrebbe interessarti anche: