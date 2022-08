Dodici GW di fotovoltaico distribuito, 42 GW di FV utility scale, 7 GW di eolico a terra e altri 9 GW di parchi in mare. Così secondo Terna potrebbero essere suddivisi i 70 GW di solare ed eolico che dobbiamo aggiungere da qui al 2030 per centrare gli obiettivi tracciati dal pacchetto europeo Fit for […]

