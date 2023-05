Sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale europea cinque importanti provvedimenti del pacchetto Fit for 55, che riguardano il nuovo mercato Ue della CO2. Si tratta di due direttive e tre regolamenti (link in basso): la direttiva per la riforma del sistema ETS (Emissions Trading Scheme) e la direttiva sulla riduzione delle emissioni dei trasporti aerei, […]

