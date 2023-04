Dopo il voto favorevole in plenaria del Parlamento europeo lo scorso 18 aprile, è arrivata anche l’approvazione finale del Consiglio Ue per la riforma del mercato ETS. Sono cinque, in totale, i provvedimenti legislativi adottati dal Consiglio nella seduta di ieri, martedì 25 aprile: oltre alla revisione della direttiva ETS, ci sono le nuove norme […]

