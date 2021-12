Un gruppo di ricercatori del Berkeley Lab americano ha sviluppato un materiale a cambiamento di fase (PCM: phase-change material) che può essere “sintonizzato” in modo dinamico entro una gamma più ampia di temperature. La novità è descritta nello studio intitolato “Dynamic tunability of phase-change material transition temperatures using ions for thermal energy storage” pubblicato su […]

