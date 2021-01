Fonti rinnovabili, sistemi di accumulo, imprese energivore, sono tra i temi principali affrontati dal governo italiano nel documento (link in basso), che riassume la posizione del nostro Paese sulla consultazione Ue per la revisione degli aiuti di Stato per l’energia e l’ambiente. Ricordiamo che la consultazione era stata aperta dalla Commissione Ue lo scorso 12 […]

Potrebbe interessarti anche: