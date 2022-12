Dal 1° gennaio 2023 le imprese potranno presentare le istanze per l’agevolazione maggiorata prevista dalla Nuova Sabatini green. Ricordiamo che la Nuova Sabatini agevola l’accesso al credito per acquisto, o acquisizione in leasing, di beni materiali (macchinari, impianti, beni strumentali d’impresa, attrezzature nuovi di fabbrica e hardware) o immateriali (software e tecnologie digitali) a uso produttivo. […]

